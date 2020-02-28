Соледар, ДНР, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 61 единицу боеприпасов, сообщили 28 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 20 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево южное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Жабичево, Старомихайловка, Сосновское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждения получила горловская школа №10, а также три дома в посёлке Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

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