Соледар, ДНР, 28 февраля 2020, 10:24 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 61 единицу боеприпасов, сообщили 28 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 20 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела повреждения получила горловская школа №10, а также три дома в посёлке Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.
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