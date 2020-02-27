Донецк, 27 февраля 2020, 20:13 — REGNUM Два дома в посёлке Старомихайловка (ДНР) получили повреждения в результате атаки ВСУ, сообщили 27 февраля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел Старомихайловки произошёл вечером 27 февраля. По посёлку украинская сторона выпустила десять мин калибром 120 мм.
Задеты дома на улице Котовского и на улице Жуковского. Люди не пострадали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли 27 февраля действующую школу в посёлке неподалёку от города Горловка (ДНР).
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