Донецк, , 20:13 — REGNUM Два дома в посёлке Старомихайловка (ДНР) получили повреждения в результате атаки ВСУ, сообщили 27 февраля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел Старомихайловки произошёл вечером 27 февраля. По посёлку украинская сторона выпустила десять мин калибром 120 мм.

Задеты дома на улице Котовского и на улице Жуковского. Люди не пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли 27 февраля действующую школу в посёлке неподалёку от города Горловка (ДНР).

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