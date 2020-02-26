Варшава, , 21:30 — REGNUM Двое граждан РФ, находившихся в международном розыске, были экстрадированы из Польши в Россию. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Граждане России, подозреваемые в мошенничестве и краже, были экстрадированы из Польши компетентными органами в Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, один из возвращённых России граждан подозревается в краже чужого имущества из квартиры в городе Владимире. Второй гражданин РФ подозревается в мошеннических действиях. Как было установлено следствием, он получил в лизинг автомобиль стоимостью 870 тыс. рублей в специализированном потребительском кооперативе. Не платя взносов и паевых, подозреваемый продал автомобиль за 500 тыс. рублей.

Оба гражданина России были объявлены в международный розыск. Их задержали в 2019 году в Польше, одного в марте, второго — в июне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Екатеринбурге гражданина Молдавии, находящегося в международном розыске по подозрению в вымогательстве денег.

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