Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В Екатеринбуге задержали гражданина Молдавии, который ранее занимался вымогательством денег в Италии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Злоумышленника задержали в одной из городских гостиниц. Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Молдованин обвиняется в вымогательстве денег у водителей грузовиков и автобусов под предлогом оплаты парковки. Предполагаемый преступник дейстовал на территории Италии. Он может быть причастен более чем к 30 преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали банду молодых мигрантов. Они нападали на школьников и студентов, после чего отбирали у пострадавших мобильные телефоны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге задержали банду молодых мигрантов, нападавших на горожан