Екатеринбург, 20 февраля 2020, 15:47 — REGNUM В Екатеринбуге задержали гражданина Молдавии, который ранее занимался вымогательством денег в Италии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МВД.
Злоумышленника задержали в одной из городских гостиниц. Решается вопрос об экстрадиции задержанного.
Молдованин обвиняется в вымогательстве денег у водителей грузовиков и автобусов под предлогом оплаты парковки. Предполагаемый преступник дейстовал на территории Италии. Он может быть причастен более чем к 30 преступлениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали банду молодых мигрантов. Они нападали на школьников и студентов, после чего отбирали у пострадавших мобильные телефоны.
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