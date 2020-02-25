Сеул, , 10:12 — REGNUM Руководство секты Синчхончжи предоставит правительству Южной Корее полный список прихожан и их контактные данные для проведения масштабного обследования на коронавирус нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, в ходе переговоров, прошедших 24 февраля, удалось достичь договоренности относительно предоставления данных, активного сотрудничества с правительственными учреждениями и медицинского осмотра.

Известно, что руководство секты пошло на уступки после того, как представители правительства сообщили о возможных принудительных мерах в рамках закона.

Напомним, что 23 февраля в Южной Корее подписали петицию за принудительный роспуск религиозной секты, члены которой способствовали резкому росту количества заболевавших коронавирусом.

Читайте также: В Южной Корее люди подписали петицию за роспуск секты Синчхончжи

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 893 случая заражения коронавирусом нового типа.