Пекалонган, , 09:36 — REGNUM Более 1600 человек были эвакуированы из-за наводнения, которое снова обрушилось на индонезийский город Пекалонган, сообщает информационный портал Detik.

«В этот раз наводнение действительно было самым сильным. Оно почти равномерно затронуло четыре района. Отмечено, что эвакуация коснулась 1 623 человек», — говорится в заявлении регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный дождь стал причиной наводнения в городе Пекалонган на острове Ява. Сотни человек были эвакуированы, а один житель погиб.

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