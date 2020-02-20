Пекалонган, , 10:32 — REGNUM Сильный дождь стал причиной наводнения в городе Пекалонган на острове Ява, сообщает Kompas.

Известно, что в общей сложности 818 человек были эвакуированы, а один житель погиб. Местами вода поднялась до 50 сантиметров.

В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что наводнение было вызвано разливом рек Бреми и Медури.

Как сообщало ИА REGNUM, около 13 тысяч человек было эвакуировано в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в столице Индонезии, Джакарте, в январе 2020 года.

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