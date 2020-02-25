Магадан, Магаданская область, , 08:07 — REGNUM На Колыме сгорел в районе посёлка Снежный на 23-м км железнодорожный мост, который построили заключенные ГУЛАГа.

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22 февраля в соцсетях появилось сообщение о том, что горит недействующий железнодорожный мост — память об узниках ГУЛАГа. Высказывались разные версии события, но в итоге выяснилось, что работники лесхоза, делая контролируемые отжиги, демонтировали мост, который является опасным объектом по постановлению прокуратуры и департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана.

«Мост, по их словам, не является памятником культуры», — пишет в своём расследовании «Весьма».

В 1933 году по рельсам запустили первый паровоз под названием «Красный таёжник». Практически все работы по укладке 102 км полотна легли на заключенных колымских лагерей.

Пользователи соцсетей выражают негодование по этому поводу:

«Чудом сохранившийся до наших дней уникальный памятник «эпохи великих свершений» уничтожен по предписанию местных властей. Очень жаль, что так поступают с наследием».

Как сообщало ИА REGNUM, издательство «Ломоносов» выпустило книгу историка Виктора Бердинских и архивиста Владимира Веремьева «Краткая история Гулага». Основой книги являются документальные источники, восстанавливающую историю одного из важнейших явлений советского политического проекта.