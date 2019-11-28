Москва, , 23:22 — REGNUM Издательство «Ломоносов» выпустило книгу историка Виктора Бердинских и архивиста Владимира Веремьева «Краткая история Гулага», на основе документальных источников восстанавливающую историю одного из важнейших явлений советского политического проекта. Об этом сообщает сайт издательства «Ломоносов».

В книге рассматриваются основные периоды развития системы ГУЛАГ в сталинские годы, предлагаются причины её появления и исчезновения. Основываясь на широком массиве источников, авторы подробно описывают функционирование исправительно-трудовых лагерей как сложной репрессивной системы, наполненной страхом и ужасом.

Как отмечается в одной из рецензий на книгу, авторы умышленно уходят от аббревиатуры при написании названия советской лагерной системы. Выбранный вариант с использованием прописных букв указывает на важность данного феномена, выходящего за рамки одного лишь административного измерения.