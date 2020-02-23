Москва, , 11:19 — REGNUM Пять температурных рекордов побито за неделю метеонаблюдений в Москве. Об этом 23 февраля сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что 22 февраля был поставлен очередной температурный рекорд. В Москве температура воздуха поднялась до 6,7 градусов. Предыдущее рекордное значение составило 6,6 градусов и было зафиксировано в 1990 году.

Всего за неделю было поставлено пять температурных рекордов. По словам Тишковца, такого не случалось за всю историю метеонаблюдений.

Погода начала бить температурные рекорды начиная с 18 февраля, когда в Москве было отмечено повышение температуры воздуха до шести градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, тепло в Москве продержится до 27 февраля, после чего москвичи почувствуют ненадолго возвращение зимы с понижением температуры в ночные часы до 0…-2 градусов.

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