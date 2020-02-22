Москва, , 18:04 — REGNUM В Москве 23 февраля днем ожидается до +2…+4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура понизится: (23 февраля) в столице ночью около 0 °C, местами возможна гололедица. В дневные часы +2…+4 °С», — цитирует Леуса RT.

По его словам, в первый день новой недели циклон продолжит свой путь на восток и столица «окажется в его тыловой части». Днем ожидается до +2…+4 градусов.

Температура воздуха в дневные часы в среду и четверг 26 и 27 февраля +3…+5 °С, а в пятницу 28 февраля «почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет 0…-2 °С».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Москве был побит очередной рекорд температуры воздуха. Так, в столице температура воздуха составила +7,7 °C, что на 1,7°C больше, чем было 20 февраля 1976 года. Это уже третий новый температурный рекорд в столице за последнюю неделю.

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