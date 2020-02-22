Волхов, Ленинградская область, , 11:48 — REGNUM Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила в ведомство около 01:20 мск, загорелась квартира в жилом доме на улице Молодёжной в городе Волхове. Площадь пожара составила 28 кв. метров.

Силами спасателей из дома было эвакуировано 15 человек, шесть человек пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы.

Пожар был ликвидирован в течение часа. Причины и обстоятельства возгорания устанавливает отдел надзорной деятельности МЧС Волховского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при пожаре в многоэтажном жилом доме в Красноярске.

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