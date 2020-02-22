Красноярск, , 07:55 — REGNUM В Красноярске потушен пожар жилого многоквартирного дома, загоревшегося в ночь на 22 февраля на улице Глинки, 7а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре в квартире одноподъездного двухэтажного жилого дома поступило в дежурную часть в 03:09 по местному времени. Первые пожарные расчёты приступили к тушению уже через шесть минут

Для ликвидации огня, охватившего площадь 300 кв. метров, пожарным потребовалось примерно три часа. В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовали 47 человек и 17 единиц техники.

По информации ТАСС, ссылающегося на источник в экстренной службе, из пяти пострадавших три человека поступили в тяжёлом состоянии в ожоговый центр, одни человек госпитализирован с травмами, один человек скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Красноярске во время пожара в многоквартирном жилом доме были эвакуированы 32 жильца, в том числе семеро детей. Пятерым потребовалась медицинская помощь.

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