Мехико, 22 февраля 2020, 06:15 — REGNUM Двое заключенных погибли и еще 25 пострадали в результате драки в центре социальной реадаптации в мексиканском городе Вильяэрмоса, 21 февраля сообщает издание Jornada.
Пятеро пострадавших получили колото-резанные раны. По уточненным данным, в ходе конфликта охрана тюрьмы покинула учреждение, чтобы дождаться прибытия спецназа.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Мексике итогом протестной акции таксистов, которая переросла в столкновения полицейских с демонстрантами, стало ранение нескольких участников протеста.
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