Лондон, , 15:40 — REGNUM Самолёты более 200 рейсов не прибыли в лондонский аэропорт «Хитроу» или не отправились из него 16 и 17 февраля. Причиной стал компьютерный сбой, сообщает Press Association.

В администрации «Хитроу» пояснили, что сбой произошёл в системе регистрации пассажиров и багажа, он затронул все четыре терминала воздушной гавани. Утром 17 февраля неполадку устранили, но её последствия всё ещё сказываются на работе.

Так, у British Airways отменены 90 рейсов, запланированных на 17 февраля. Это в основном внутренние полеты или рейсы в Европу.

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