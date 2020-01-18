Лондон, , 10:05 — REGNUM В крупнейшем аэропорту Лондона ввели в эксплуатацию систему защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Bloomberg.

Установленная в лондонском аэропорту система защиты от беспилотников разработана подразделением Aveillant Ltd французской компании Thales SA. Новая система позволяет быстро обнаруживать беспилотники в зоне радиусом 5 км. Также система помогает определить местоположение операторов этих беспилотников.

«Безопасность наших пассажиров и коллег — наш приоритет номер один. Поэтому мы инвестируем в эту передовую технологию, которая расширит наши возможности по обнаружению и сдерживанию беспилотных летательных аппаратов на нашем аэродроме и вокруг него. Мы рады, что эта уникальная система обеспечивает безопасность нашего неба и помогает пассажирам и грузам вовремя добраться до места назначения», — прокомментировал директор по безопасности аэропорта Хитроу Джонатан Коен.

Напомним, в 2018 и 2019 годах работа лондонских аэропортов Гатвик и Хитроу несколько раз приостанавливалась из-за появления беспилотных летательных аппаратов вблизи взлётно-посадочных полос. В ходе одного из таких инцидентов в декабре 2018 года аэропорт Гатвик был закрыт более чем на сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года правительство Великобритании расширило запретную для беспилотников зону возле аэропортов с одного до пяти километров.