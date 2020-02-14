Москва, , 23:03 — REGNUM Вандалов, изуродовавших надписью стену на станции метро «Маяковская», разыскивают сотрудники полиции в Москве. Об этом 14 февраля сообщает РЕН ТВ.

Надпись появилась 14 февраля рядом со стендом, на котором изображена карта московской подземки. Надпись нанесена крупными буквами и хорошо видна даже на расстоянии около пяти метров.

Поясняется, что надпись является цитатой, приписываемой Адольфу Гитлеру.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личностей и розыску вандалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора вандалам в Салехарде, повредившим 18 двухметровых фонарей, информационные табло и другое городское имущество.

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