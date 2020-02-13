Салехард, , 10:29 — REGNUM В Салехарде вынесен приговор вандалам, повредившим фонари, информационные табло, вазоны и другое имущество на пешеходной зоне по улице Ленина. Их ограничили в свободе сроком на один год и присудили им возмещение ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В суде установлено, что 20-летние жители Салехарда в состоянии опьянения ради забавы сломали чаши уличного вазона, искорёжили и сорвали с креплений информационное табло, сломали 18 двухметровых фонарей. Ущерб от повреждения составил более 320 тысяч рублей.

Хулиганы были признаны виновными по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), сознались и раскаялись в содеянном.