Орел, , 19:58 — REGNUM Утечка 900 литров серной кислоты произошла в промзоне в городе Орле. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Информация о разливе серной кислоты поступила в ведомство в 11:36 мск. ЧП произошло при проведении погрузочных работ. В результате инцидента пострадавших нет.

Спасатели в защитных костюмах проводят смыв кислоты на площади 80 кв. метров, уменьшая концентрацию опасного вещества.

Отмечается, что опасности распространения кислоты удалось избежать. Согласно предварительным данным, предельно допустимая концентрация вредных веществ в районе ЧП в пределах нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жалобах жителей Орла президенту России Владимиру Путину на токсичную городскую свалку.

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