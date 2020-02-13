Кызыл, , 13:21 — REGNUM В Туве медалью «За содействие» наградили водителя территориального следственного отдела Чимит-Доржу Доржу за спасение жизни пропавшего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления по республике, приказ о награждении подписал председатель СКР Александр Бастрыкин.

12-летний мальчик 29 сентября 2019 года выехал с отцом и знакомыми в горную тайгу для сбора кедровых орехов. В какой-то момент он заблудился, направляясь в сторону лесной избушки. Местные жители безуспешно пытались найти ребёнка своими силами. Лишь 1 октября они обратились в полицию.

Помимо жителей, правоохранители мобилизовали спасателей, военных, кинологов, работников лесхоза и образовательных учреждений, авиалесоохрану. Всего в операции приняли участие более полутора сотен человек. Надо было торопиться, поскольку в горах уже выпал снег, а температура опускалась до — 10 градусов. 3 октября Чимит-Доржу Доржу привёз на местность группу следователей и сам присоединился к поискам.

«Через несколько часов в северо-западном направлении от гребня горы он заметил на земле пластиковую бутылку и зажигалку. Предположив, что возможно эти вещи принадлежали ребенку, Чимит-Доржу в дупле большого поваленного дерева обнаружил мальчика», — отметили в СКР.

Как отметили следователи, ребёнок мог погибнуть без своевременной помощи.

Читайте также:

В Туве ищут двенадцатилетнего мальчика, пропавшего при сборе орехов

Потерявшийся в тайге в Туве мальчик обнаружен живым