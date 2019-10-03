Кызыл, , 10:10 — REGNUM Двенадцатилетний мальчик, который потерялся при сборе орехов в таёжной местности в республике Тува, найден живым. Об этом 3 октября сообщило Следственное управление следственного комитета России (СКР) по республике Тува.

«В результате широкомасштабных поисковых мероприятий под руководством руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва мальчик обнаружен в 5 километрах от избушки, от которой ребенок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мальчик в ближайшее время будет доставлен на борту судна санавиации в поселок Тоора-Хем, а оттуда — в Республиканскую больницу для оказания ему необходимой медицинской помощи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 октября, пресс-служба Главного управления МЧС по республике Тува сообщила о том, что в Тоджинском районе республики спасатели ищут двенадцатилетнего мальчика, потерявшегося в тайге при сборе орехов.