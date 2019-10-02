Тоджинский район, , 09:34 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы спасатели ищут двенадцатилетнего мальчика, потерявшегося в тайге при сборе орехов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Подросток был в лесу со своим отцом. На поисках задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части, сотрудники полиции, администрации и родственники — всего 55 человек и 6 единиц техники.

«Также для организации поисковых работ из города Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — добавили в ведомстве.

Спасатели также призвали для недопущения подобных случаев «ни в коем случае не брать с собой детей на прогулки в лес и тем самым не подвергать их риску».

Напомним, с наступлением сезона сбора дикоросов подобные случаи происходят регулярно. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесах Кемеровской области пропали пожилой грибник с девятилетним внуком.

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