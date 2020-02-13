Горно-Алтайск, , 12:37 — REGNUM Управление по вопросам миграции МВД по Республике Алтай временно приостановило выдачу разрешительных документов для граждан Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято в соответствии с распоряжением правительства России. Сотрудники управления не будут принимать и оформлять приглашения на въезд китайцев в РФ на работу.

«Также временно приостановлена выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации, до особого указания», — добавили в МВД по республике.

Напомним, решением правительства, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, с 4 февраля временно ограничен въезд в Россию иностранцев с территории Китая в воздушных пунктах пропуска. Как сообщало ИА REGNUM, ограничение не распространяется на граждан стран Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Подробнее: В России вступило в действие ограничение на въезд иностранцев из КНР

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