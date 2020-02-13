Хайнань, Китай, , 06:39 — REGNUM В Китае ожидают, что пик эпидемии коронавируса придётся на 20-е числа февраля. Потом эпидемия пойдёт на спад.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф на основе данных, полученных из официальных источников КНР, группа академика Чжун Наньшаня, главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения в КНР, представила данные новейшего исследования коронавируса. Чжун Наньшань полагает, что пик эпидемии придётся на 20-е числа февраля. Также академик «осторожно сообщил о возможном прекращении эпидемии в апреле».

Как сообщало ИА REGNUM, на Хайнань отправлены две партии защитных масок. Гуманитарный груз собрали благотворительные российско-китайские организации.