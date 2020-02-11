Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM В Бурятии за шесть недель 2020 года зарегистрировано 309 пожаров, при которых погибли 19 человек, ещё 14 получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Большинство погибших находились в момент пожара в состоянии алкогольного опьянения. Среди погибших также трое стариков и двое детей.

«Как показывает статистика, большинство пожаров произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, а также неосторожного обращения с огнем», — добавили в МЧС.

Напомним, 7 февраля произошёл пожар в столице Бурятии Улан-Удэ, в которой погиб ребёнок. Мать со вторым ребёнком смогли выбежать. При этом женщина получила ожоги, пытаясь спасти детей.

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