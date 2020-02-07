Улан-Удэ, , 11:44 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном жилом доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании поступило сегодня днём, 7 февраля.

К моменту прибытия пожарных, второй этаж дома был полностью объят пламенем, в перекрытия обрушились. Пожару присвоили 2 повышенный номер.

«Из горящего дома соседи помогли эвакуироваться женщине с ребёнком. Со слов матери, в доме находился еще один малолетний ребёнок. Его, к сожалению, спасти не удалось», — отметили в ведомстве.

В ликвидации огня приняли участие до двадцати спасателей, задействовано шесть единиц техники. Спустя 37 минут им удалось локализовать пожар на площади 56 квадратных метров. Тело ребёнка было найдено в ходе разбора завалов. В настоящее время дознаватели МЧС и правоохранители выясняют причины произошедшего.

Читайте также: В Бурятии резко выросла смертность при пожарах