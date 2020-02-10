Муйский район, Бурятия, , 08:39 — REGNUM 9 февраля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в летней кухне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение поступило в 01:24.

Ко времени прибытия пожарных, строение горело изнутри. Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 кв. метров. В ходе тушения огня внутри кухни на диване было найдено тело женщины 1942 года рождения.

«Причина пожара устанавливается, вероятно ею могло послужить нарушение правил эксплуатации электрооборудования: работающий тепловой вентилятор был перевёрнут и от нагревательной спирали прибора произошло возгорание конструкций пола», — отметили в ведомстве.

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