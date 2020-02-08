Бангкок, , 21:38 — REGNUM Военнослужащего, который 8 февраля устроил стрельбу в торговом центре (ТЦ) города Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, обнаружить пока не удалось. Об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на свои источники.

По последним данным, силовики, участвовавшие в штурме, уже проверили четыре этажа ТЦ. Куда мог сбежать злоумышленник пока неизвестно.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов помогли покинуть здание посетителям ТЦ, которых обнаружили заблокированными внутри здания.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в тайском городе Накхонратчасима в результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

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