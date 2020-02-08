Бангкок, , 21:06 — REGNUM В Таиланде спецназ обследовал три этажа здания торгового центра в городе Ракхон Начатсима (Корат), где находится вооруженный военнослужащий с заложниками, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что преступник и заложники пока не обнаружены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде вооруженный винтовкой военнослужащий открыл стрельбу в одном из ТЦ в городе Ракхон Начатсима и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 20 человек, еще более 30 получили ранения.

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