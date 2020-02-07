Волжский, Волгоградская область, , 21:32 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении на медиков в перинатальном центре арестован судом города Волжский Волгоградской области. Об этом 7 февраля сообщила журналистам в объединённой пресс-службе судов региона.

Судом было установлено, что в отношении 21-летнего мужчины в июле 2019 года было возбуждено два уголовных дела за воровство и грабеж, в январе 2020 года к ним добавилось ещё одно уголовное дело, возбуждённое в связи с нападением на работников перинатального центра и причинением им телесных повреждений.

Инцидент в перинатальном центре произошёл в декабре 2019 года. По предварительным данным, медработник сделал замечание пациентке, которая громко разговаривала и нецензурно ругалась. Пациентка пожаловалась кому-то по телефону, после чего в центре появился мужчина и начал драку с врачом и медсестрой.

Учитывая раннюю судимость, а также в связи с тем, что мужчина нарушил ранее избранную ему меру пресечения и, находясь под следствием, совершил ещё одно преступление, суд постановил взять подозреваемого под стражу.

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