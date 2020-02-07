Наманган, Узбекистан, , 13:16 — REGNUM Следственный отдел ОВД Чустского района Намангана возбудил уголовное дело по факту избиения 50-летнего врача, сообщили 7 февраля в пресс-службе МВД Узбекистана.

По данным правоохранительных органов, 6 февраля в 10 часов 30 минут (8:30 мск) 22-летний молодой человек вступил в спор с заведующим отделения и нанес ему несколько ударов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», ч.2, ст. 277 УК Узбекистана («Хулиганство, повлекшее причинение средней тяжести телесного повреждения»).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января посетительницы одной из поликлиник Ферганы избили медсестру, которая попыталась провести без очереди женщину с ребенком.

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