Токио, , 09:47 — REGNUM Российские граждане на изолированном у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess чувствуют себя хорошо и общаются друг с другом. Об этом рассказала одна из туристок в передаче «60 минут» на канале «Россия 1», фрагмент беседы с ней опубликован в Telegram-канале ведущей Ольги Скабеевой.

Жительница Владивостока по имени Лариса уточнила, что на борту — спокойная обстановка, среди граждан РФ заражённых коронавирусом нет. Граждан других государств — носителей болезни эвакуировали с корабля.

Оставшиеся пассажиры получают достаточно еды и воды, им дают лекарства и защитные маски, обеспечивают доступ в интернет. Они могут общаться, но им запретили подходить друг к другу ближе, чем на метр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля лайнер Diamond Princess поставили на якорь у берегов Японии из-за людей с симптомами новой пневмонии на борту. По данным на 7 февраля, всего на борту заразился 61 человек.

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