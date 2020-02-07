Токио, , 04:04 — REGNUM Заражение коронавирусом 2019-nCoV диагностировали ещё у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое пришвартовано в японском порту Йокогама. Об этом 7 февраля сообщили в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Общее число заболевших пневмонией, таким образом увеличилось до 61 человека. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Напомним, судно Diamond Princess находится в порту с 3 февраля. Оно помещено на карантин после того, как был подтверждён первый случай заражения коронавирусом. На борту находится 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа, при этом пассажирам запрещено покидать свои каюты.

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