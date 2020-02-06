Хабаровск, 6 февраля 2020, 10:17 — REGNUM Сотрудников администрации Хабаровска эвакуировали из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Хабаровска.
Читайте также: Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
На место прибыли сотрудники спецслужб, кинологи с собакой. Здание было обследовано, взрывное устройство не обнаружено.
Сотрудники администрации города вернулись на рабочие места.
Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении двух лет Дальний Восток атакуют телефонные террористы. Из-за ложных сообщений о готовящихся терактах, эвакуируют торговые центра, школы, детские сады. Социальные и спортивные учреждения.