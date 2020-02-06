Биробиджан, , 08:42 — REGNUM Сотрудники городского управления города Биробиджан были экстренно эвакуированы из здания мэрии из-за сообщения о заложенном в нем взрывном устройстве. Об этом 6 февраля рассказал представитель городской администрации.

«В четверг поступило сообщение о «минировании». Сотрудников эвакуировали», — приводит РИА Новости слова представителя.

Также он напомнил, что в Биробиджане мэрия города располагается в двух зданиях и указал, что в одном из них уже была проведена проверка, в ходе которой ничего не было обнаружено.

Кроме этого, представитель городской администрации сообщил, что сотрудники мэрии уже вернулись на работу в здание, прошедшее проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что все станции метро Москвы, а также три железнодорожных вокзала и несколько районных судов города оказались «заминированы» неизвестными.