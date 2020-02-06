Москва, , 09:00 — REGNUM Скорее всего, как и в большинстве таких авиапроисшествий, в крушении пассажирского самолёта Boeing 737−86J в Турции определяющей причиной по итогам расследования признают человеческий фактор, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя жёсткую посадку самолета.

«Сложные погодные условия на посадке — только что прошла гроза с ливневым дождем, сильный попутный ветер, есть информация что диспетчер предупреждал экипаж о том что два самолета до них совершили маневр go around, то есть прервали посадку и либо ушли на запасные аэродромы, либо решили дождаться улучшения погоды в зоне ожидания.

Самолет совершил посадку пролетев 2/3 полосы, общей длиной 3 км, закономерно, что ему не хватило оставшихся 1000 м для остановки. Чудо, что так мало погибших.

Необходимо, конечно, дождаться официальной информации, хотя бы предварительного отчета группы по расследованию, но с большой вероятностью отказов техники в данном случае не было, была ошибка экипажа.

Происшествие очень сильно напоминает случай подобного выкатывания в Сочи 1 сентября 2018 года, когда аналогичный Boeing 737 Utair рейса «Москва-Сочи» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в схожих погодных условиях. По этому происшествию на днях как раз вышел окончательный отчет. К счастью, тогда из пассажиров никто не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пассажирский самолет Boeing 737−86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир — Стамбул, во время приземления в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился со взлетно-посадочной полосы на склон, врезался в забор и развалился на три части.

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