Стамбул, Турция, , 02:52 — REGNUM В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«В результате авиакатастрофы погибли три гражданина, у нас 179 раненых, 3 человека находятся на лечении в реанимации», — сказал Коджа.

Всего на борту самолёта, по данным министра, было 183 человека, включая 177 пассажиров (в том числе двух младенцев) и шесть членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 февраля пассажирский самолет Boeing 737−86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир — Стамбул, во время приземления в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выкатился со взлетно-посадочной полосы на склон, врезался в забор и развалился на три части.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за погодных условий.

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