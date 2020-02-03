Лондон, , 21:44 — REGNUM Снаряд времён Второй мировой войны был найден в районе Сохо в Лондоне. Об этом 3 февраля сообщает телеканал Sky News.

Взрывоопасный предмет нашли возле отеля Сохо в одноимённом торгово-развлекательном квартале лондонского Вест-Энда. Часть квартала была оцеплена сотрудниками полиции.

Все прохожие, а также посетители магазинов, кафе и ресторанов были эвакуированы за оцепление.

В настоящее время на место обнаружения снаряда прибыла группа специалистов-взрывотехников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении снарядов времён Великой Отечественной войны на лодочной станции в Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: На лодочной станции под Ростовом-на-Дону нашли снаряды времён войны