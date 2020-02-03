Лондон, 3 февраля 2020, 21:44 — REGNUM Снаряд времён Второй мировой войны был найден в районе Сохо в Лондоне. Об этом 3 февраля сообщает телеканал Sky News.
Взрывоопасный предмет нашли возле отеля Сохо в одноимённом торгово-развлекательном квартале лондонского Вест-Энда. Часть квартала была оцеплена сотрудниками полиции.
Все прохожие, а также посетители магазинов, кафе и ресторанов были эвакуированы за оцепление.
В настоящее время на место обнаружения снаряда прибыла группа специалистов-взрывотехников.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении снарядов времён Великой Отечественной войны на лодочной станции в Ростовской области.
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