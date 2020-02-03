Таганрог, Ростовская область, , 14:32 — REGNUM В Ростовской области обнаружили снаряды времён Великой Отечественной войны. О боеприпасах в экстренные службы сообщил сторож лодочной станции в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Известно, что два взрывоопасных предмета были «в состоянии сильной коррозии». На место выехала бригада сапёров. В настоящее время снаряды вывезены «для последующей утилизации».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в январе 2020 года в Ростове-на-Дону была обнаружена противопехотная мина времён Великой Отечественной войны. Боеприпас был обнаружен на улице Таганрогской«при проведении работ по прокладке кабеля в траншее».

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