Киев, , 11:18 — REGNUM По состоянию на 1 февраля посольство Украины в КНР установило связь с 71 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй, закрытой на карантин в связи с коронавирусом. Об этом 1 февраля со ссылкой на ответ посольства Украины в КНР на запрос журнаоистов сообщили «Украинские национальные новости» (УНН).

51 гражданин Украины из этого числа пожелали быть эвакуированными на Украину. 45 из них находятся в городе Ухане, шесть — в других населенных пунктах.

Также в посольстве отметили, что в целом по КНР данные о количестве находящихся на территории государства граждан Украины все время обновляются и по состоянию на 1 февраля число граждан, которые находятся в Китае и прислали свои данные посольству составило 356 человек.

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ИА REGNUM напоминает, ранее глава совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что вскоре на Украине появиться своя тест-система для диагностики коронавируса. Он также отметил, что все граждане, которые прибывают из Китая на Украину находятся «на контроле».

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