Киев, 1 февраля 2020, 08:14 — REGNUM Все граждане Украины, прибывшие 31 января из Китая, находятся на учете. Об этом 31 января заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Алексей Данилов заявил, что все граждане Украины, прибывшие 31 января из Китая (249 человек), находятся на учете, «мы знаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска, они все находятся у нас на контроле».
В отношении мер по предотвращению распространения коронавируса на Украине он также отметил, что в данный момент на Украине нет необходимости предпринимать меры по предотвращению распространению коронавируса на подобие тех мер, которые предпринимаются в Китае. Данилов пояснил, что в условиях, когда в стране нет ни единого «намека» на заболевание китайским вирусом «в середине страны» «нецелесообразно» вводить подобные меры. Секретарь СНБО также добавил «как только у нас появится ситуация, на которую мы должны отреагировать, реакция будет мгновенная. У нас для этого есть все необходимые меры».
Отметим также, что бывший депутат Рады от «Блока Петра Порошенко», а также экс-глава комитета украинского парламента по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец ранее выразила сомнения в том, что в отношении прибывших на Украину из Китая граждан Украины были предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.
Богомолец поставила ряд вопросов, в частности о том, был ли подготовлен и объявлен 14-дневный карантин для лиц, прибывших накануне из Китая. Также она задалась вопросом, были ли поставлены на учет туристы, которые прибыли из зон высокого риска поражения вирусом.
ИА REGNUM напоминает, что количество заболевших новым коронавирсуом в Китае превысило 11,1 тысяч человек. От вируса 2019-nCoV умерли 258 человек.
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