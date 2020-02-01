Киев, , 08:14 — REGNUM Все граждане Украины, прибывшие 31 января из Китая, находятся на учете. Об этом 31 января заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Алексей Данилов заявил, что все граждане Украины, прибывшие 31 января из Китая (249 человек), находятся на учете, «мы знаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска, они все находятся у нас на контроле».

В отношении мер по предотвращению распространения коронавируса на Украине он также отметил, что в данный момент на Украине нет необходимости предпринимать меры по предотвращению распространению коронавируса на подобие тех мер, которые предпринимаются в Китае. Данилов пояснил, что в условиях, когда в стране нет ни единого «намека» на заболевание китайским вирусом «в середине страны» «нецелесообразно» вводить подобные меры. Секретарь СНБО также добавил «как только у нас появится ситуация, на которую мы должны отреагировать, реакция будет мгновенная. У нас для этого есть все необходимые меры».

Отметим также, что бывший депутат Рады от «Блока Петра Порошенко», а также экс-глава комитета украинского парламента по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец ранее выразила сомнения в том, что в отношении прибывших на Украину из Китая граждан Украины были предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Богомолец поставила ряд вопросов, в частности о том, был ли подготовлен и объявлен 14-дневный карантин для лиц, прибывших накануне из Китая. Также она задалась вопросом, были ли поставлены на учет туристы, которые прибыли из зон высокого риска поражения вирусом.

«Если нет — тогда ожидаем в течение ближайших двух недель в первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей указываться легочная недостаточность или атипичная пневмония», — подчеркнула медик.

ИА REGNUM напоминает, что количество заболевших новым коронавирсуом в Китае превысило 11,1 тысяч человек. От вируса 2019-nCoV умерли 258 человек.

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