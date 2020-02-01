Киев, , 08:43 — REGNUM На Украине занимаются созданием тест-системы для диагностики коронавируса, которая заработает в «ближайшее время». Об этом 31 января заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

На Украине «занимаются сейчас разработкой тест-систем наших собственных и мы уже в среду (ближайшая среда — 5 февраля — ИА REGNUM) имеем собственную украинскую тест-систему, потому, что 20 числа (января — ИА REGNUM) РНК, если я не ошибаюсь, китайцы полностью дали всем желающим заниматься созданием этих систем. Наша собственная системы будет в ближайшее время», — отметил Данилов.

ИА REGNUM напоминает, ранее Алексей Данилов заявил, что все прибывшие из КНР граждане Украины находятся на учете и их координаты известны, а потому все прибывшие по его словам «на контроле».

Отметим также, что бывшая глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец задала вопросы о том, был ли объявлен двухнедельный карантин для прибывших из Китая граждан, а также, были ли поставлены на учет те из украинских туристов, кто находился в зонах высокого риска заражения коронавирусом. Если ответ отрицательный, то Богомолец предполагает, что в течение двух недель появятся первые случаи заболевания китайским вирусом в регионах Украины.

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