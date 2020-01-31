Майдугури, Нигерия, , 21:24 — REGNUM Трое детей погибли, пятеро пострадали в результате двух терактов в исламской школе и доме рядом со школой на северо-востоке Нигерии. Об этом 31 января сообщает Agence France-Presse.

Взрыв прогремел 30 января в здании школы в населённом пункте Муна Дали, который находится недалеко от административного центра штата Борно, города Майдугури. Бомбу привела в действие террористка-смертница, девочка 12 лет. Взрыв прогремел на уроке по изучению Корана. Погибли трое детей, ещё четверо получили ранения.

Вторая бомба была приведена в действие в тот же день террористкой-подростком в жилом доме, расположенном рядом со школой. В результате взрыва получил ранения один человек.

Предполагается, что организаторами обоих терактов была исламистская террористическая группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Очевидцы сообщили, что девочки-террористки прибыли в Муна Дали вместе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в мечети на северо-востоке Нигерии, в результате которых погибли пять человек. По данным полиции, здание мечети подверглось нападению двух террористок-смертниц.

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