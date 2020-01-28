Гвоза, , 08:42 — REGNUM Во время утренней молитвы мечеть в северо-восточной части Нигерии подверглась атаке двух террористок-смертниц. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации журналистов, нападение произошло в городе Гвоза в северо-восточной части штата Борно. В результате взрыва пять человек, среди них две террористки, погибли.

Как сообщили в полиции, нападавшие и двое посетителей мечети погибли на месте, а еще один человек скончался в больнице.

Девять других пострадавших в настоящее время находятся на лечении, по словам работника по оказанию помощи, принимавшего участие в спасательных операциях.

По предварительной версии, взрывы были совершены в группе молящихся, однако к настоящему моменту неясно, это произошло внутри или рядом с мечетью.

Ни одна террористическая группа не взяла ответственность за нападение.

По информации журналистов телерадиокомпании, в регионе действуют боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Западноафриканской провинции исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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