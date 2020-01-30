Чадан, , 10:45 — REGNUM Военнослужащие приступили к подрыву льда на реке в Туве для защиты города Чадан от подтопления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее власти республики обратились за помощью к командующему войсками округа Александру Лапину. После чего последний принял решение сформировать команду для подрывных работ. Подрывники прибыли к месту затора 29 января на трёх единицах техники горной мотострелковой бригады.

«После проведения инженерной разведки и расчета взрывчатых веществ саперы провели первые подрывы, разрушив ледовое поле площадью около 150 кв. м и использовав около 200 кг тротила», — отметили в ЦВО.

Всего в подрывных работах планируется использовать около тонны тротила. Как отмечается, опасность подтопления города из-за перемерзания русла реки пока ещё сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за подъёма уровня грунтовых вод в городе были подтоплены 24 дома. Здесь был объявлен режим ЧС муниципального характера.

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