Чадан, , 10:20 — REGNUM В Туве сотрудники республиканского МВД мобилизованы на оказание помощи пострадавшим от наводнения жителям города Чадан в Дзун-Хемчикском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, правоохранители в круглосуточном режиме осуществляют охрану общественного порядка на территории города. Напомним, наводнение здесь произошло из-за подъёма грунтовых вод.

«Одна из ключевых задач правоохранительных органов — недопущение совершения противоправных действий в зоне чрезвычайной ситуации. А также обеспечение охраны общественного порядка в пунктах временного размещения, развернутых в городе. Сообщений о хищениях и мародерстве в полицию не поступало», — отметили в МВД.

По данным министерства, в городе подтоплены 24 дома. Как сообщало ИА REGNUM, жильцы в основном расселены по родственникам, в специально оборудованных пунктах временного размещения расположились 24 человека, в т.ч. 18 детей.

Читайте также:

Наводнение в Туве: в пунктах временного размещения остаются 24 человека

Количество подтопленных домов в Туве выросло