Чадан, , 08:54 — REGNUM В городе Чадан в Туве спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения из-за подъёма уровня грунтовых вод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Здесь начались инженерные работы второй очереди по созданию водоотводного канала. Тяжёлая техника начала расчистку улицы Водхозная от наледи.

«В данный момент в пунктах временного размещения находится 24 человека, из них 18 детей», — отметили в управлении.

Тем временем, пожарные контролируют соблюдение правил по недопущению пожаров в домах в зоне подтопления. Как сообщало ИА REGNUM, всего в эту зону попали 15 домов, в которых проживают 170 человек. В районе действует режим ЧС муниципального характера.

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