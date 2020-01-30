Москва, , 10:17 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин 29 января провел личный приём граждан в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в том числе глава СКР выслушал заявительницу из Томской области.

Она попросила разобраться в обстоятельствах смерти её брата. Женщина не верит, что он скончался от сердечного заболевания. Виноватым в его гибели она считает соседа, с которым у её брата был конфликт из-за установки забора на придомовом участке.

Также женщина не согласна с результатами экспертиз. Она подчеркнула, что во время драки брата травмировали электрошокером.

Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководства регионального следственного управления, так как ранее было прекращено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На время проверки сотрудники отстранены от работы.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и передать его в производство следователей центрального аппарата СК России. Кроме того, будет назначена дополнительная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР призвал к тщательному расследованию убийства ростовского депутата.