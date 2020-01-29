Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин призвал к тщательному расследованию убийства под Ростовом-на-Дону депутата и его супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Глава СКР дал указание «тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие преступлению, и мотивы, побудившие мужчину совершить убийство» депутата донского парламента Андрея Алабушева и его жены.

ИА REGNUM ранее сообщало, что помощь в расследовании преступления ростовским следователям окажут сотрудники центрального аппарата СКР и Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Напомним, на месте преступления следователи обнаружили тело мужчины, подозреваемого в убийстве супругов. Предполагается, что он покончил с собой.

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