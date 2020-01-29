Париж, , 01:29 — REGNUM Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд. Об этом журналистам сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

«Как и ожидалось, в 23 часа судья вынес решение, которое, в общем, было написано заранее, и полностью поддержал прокурора», — сказал представитель Винника.

По его словам, судья объяснил необходимость содержания гражданина РФ под стражей соблюдением его безопасности, а также для удовлетворения будущего следствия.

Защита планирует подать апелляцию на это решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. В Соединённых Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов.

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На прошлой неделе Винника увезли из больницы в Греции в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в больнице во Франции. Слушания по его делу в парижском суде прошли в закрытом режиме.

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